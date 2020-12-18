Виктор Троицки назначен капитаном сборной Сербии на Кубке Дэвиса

Экс 12-я ракетка мира Виктор Троицки сменил на посту капитана сборной Сербии в Кубке Дэвиса Ненада Зимонича. 34-летний теннисист не планирует завершать профессиональную карьеру, однако сборную в качестве игрока он более представлять не будет.



«Быть капитаном команды Сербии — моя сбывшаяся мечта. Я не ожидал, что это произойдёт так скоро, но точно с нетерпением этого ждал.



Благодаря своему многолетнему опыту я многому научился и дорожил каждым моментом, когда был с командой. Я постараюсь реализовать это и создать хорошую атмосферу в команде, чтобы всем нравилось приезжать и каждый чувствовал себя особенным», – цитирует Троицки официальный сайт Кубка Дэвиса.



Ожидается, что Виктор будет работать с командой до завершения летних Олимпийских игр в Париже (Франция) 2024 года.



Троицки 14 лет выступает на профессиональном уровне и за это время заработал более $ 9 млн призовых. За карьеру серб выиграл три турнира ATP в одиночном разряде: Кубок Кремля-2010, Сидней (2015, 2016). В составе сборной Сербии он стал победителем Кубка Дэвиса 2010 года. В рейтинге ATP Троицки поднимался до 12-й строчки.