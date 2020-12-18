Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль: Маррей упорно работает, чтобы вернуть свой лучший теннис

Надаль: Маррей упорно работает, чтобы вернуть свой лучший теннис
Теннис / Большой шлем 0
Аудио-версия:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о попытках британца Энди Маррея вернуться на высокий уровень.

«Я не слишком много общался с Энди в последнее время, но знаю, что он упорно работает, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Это никогда не бывает легко, особенно после такой серьёзной операции, но тот факт, что он всё ещё борется, доказывает его любовь к игре и страсть к нашему виду спорта», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, Маррей перенёс две операции на тазобедренном суставе — весь прошлый сезон он играл с металлической пластиной в бедре. В 2020 году он провёл семь матчей, в которых одержал три победы.

Свой последний матч Энди провёл в середине октября, когда проиграл 37-летнему Фернандо Вердаско на турнире в Кёльне (Германия). Сезон Маррей завершил в ранге 122-й ракетки мира.

Энди Маррей: мне нужно было есть более полезную пищу и лучше спать
Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020
Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020