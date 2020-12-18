Надаль: Маррей упорно работает, чтобы вернуть свой лучший теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о попытках британца Энди Маррея вернуться на высокий уровень.



«Я не слишком много общался с Энди в последнее время, но знаю, что он упорно работает, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Это никогда не бывает легко, особенно после такой серьёзной операции, но тот факт, что он всё ещё борется, доказывает его любовь к игре и страсть к нашему виду спорта», — цитирует Надаля Tennis World USA.



Напомним, Маррей перенёс две операции на тазобедренном суставе — весь прошлый сезон он играл с металлической пластиной в бедре. В 2020 году он провёл семь матчей, в которых одержал три победы.



Свой последний матч Энди провёл в середине октября, когда проиграл 37-летнему Фернандо Вердаско на турнире в Кёльне (Германия). Сезон Маррей завершил в ранге 122-й ракетки мира.

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