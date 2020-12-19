«Готовлюсь скользить как Человек-паук». Джокович поделился фотографией с предсезонки

Сербский теннисист Новак Джокович поделился фотографией из спортивного зала — спортсмен готовится к новому сезону вместе другими сербскими теннисистами. На снимке спортсмены выполняют растяжку.



«Готовлюсь скользить как Человек-паук», — гласит подпись под фотографией.

Фото доступно на официальной странице Джоковича в «Инстаграме».



По итогам завершившегося сезона Джокович финишировал на вершине рейтинга АТР в шестой раз в карьере. В истории тенниса такой показатель покорялся лишь американцу Питу Сампрасу. В 46 матчах Новак одержал 41 победу. В его активе четыре трофея, в том числе победа на Открытом чемпионате Австралии.



Ранее стало известно, что серб претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports Illustrated.