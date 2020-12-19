Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Готовлюсь скользить как Человек-паук». Джокович поделился фотографией с предсезонки

«Готовлюсь скользить как Человек-паук». Джокович поделился фотографией с предсезонки
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович поделился фотографией из спортивного зала — спортсмен готовится к новому сезону вместе другими сербскими теннисистами. На снимке спортсмены выполняют растяжку.

«Готовлюсь скользить как Человек-паук», — гласит подпись под фотографией.

Фото доступно на официальной странице Джоковича в «Инстаграме».

По итогам завершившегося сезона Джокович финишировал на вершине рейтинга АТР в шестой раз в карьере. В истории тенниса такой показатель покорялся лишь американцу Питу Сампрасу. В 46 матчах Новак одержал 41 победу. В его активе четыре трофея, в том числе победа на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее стало известно, что серб претендует на премию «Спортсмен года» по версии Sports Illustrated.

Победа Джоковича над Монфисом в Дубае признана лучшим камбэком года на турнирах АТР
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020