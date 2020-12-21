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Бернард Томич травмировался на разминке перед финалом турнира в Брисбене

Бернард Томич травмировался на разминке перед финалом турнира в Брисбене
Теннис / ATP 0
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Австралийский теннисист Бернард Томич, неоднократно попадавший в скандальные ситуации в ходе карьеры, вновь оказался в центре внимания, сообщает The West Australian. На минувшей неделе он дошёл до финала турнира UTR Pro Tennis Series в Брисбене (Австралия). В решающем матче Бернард должен был сыграть с соотечественником Гарри Буркьером, однако игра не состоялась, так как Томич получил травму на разминке.

На вопрос журналистов о том, когда он сможет вернуться на корт, Бернард сказал: «Скоро».

«К сожалению, я не смог сыграть сегодня, но, надеюсь, сумею добиться прогресса. Я уже год пытаюсь вернуться, так что буду стараться изо всех сил», — сказал Томич.

Уровень турнира, на котором выступал Бернард, был невысоким. Теннисисту пришлось самому покупать себе еду, воду и полотенца, а также собирать мячи после каждого розыгрыша. В ходе соревнований он победил 1872-ю и 282-ю ракеток мира.

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Три быстрых поражения после Australian Open – 2020, штраф на Уимблдоне, дорогие вечеринки и угрозы Хьюитту. Это типичный Бернард Томич.
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