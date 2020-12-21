Бернард Томич травмировался на разминке перед финалом турнира в Брисбене

Австралийский теннисист Бернард Томич, неоднократно попадавший в скандальные ситуации в ходе карьеры, вновь оказался в центре внимания, сообщает The West Australian. На минувшей неделе он дошёл до финала турнира UTR Pro Tennis Series в Брисбене (Австралия). В решающем матче Бернард должен был сыграть с соотечественником Гарри Буркьером, однако игра не состоялась, так как Томич получил травму на разминке.
На вопрос журналистов о том, когда он сможет вернуться на корт, Бернард сказал: «Скоро».
«К сожалению, я не смог сыграть сегодня, но, надеюсь, сумею добиться прогресса. Я уже год пытаюсь вернуться, так что буду стараться изо всех сил», — сказал Томич.
Уровень турнира, на котором выступал Бернард, был невысоким. Теннисисту пришлось самому покупать себе еду, воду и полотенца, а также собирать мячи после каждого розыгрыша. В ходе соревнований он победил 1872-ю и 282-ю ракеток мира.
- 21 декабря 2020
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
-
12:18
-
11:16
-
10:17
-
09:03
- 20 декабря 2020
-
21:14
-
16:52
-
13:28
-
09:42
-
05:37
-
04:06
- 19 декабря 2020
-
23:49
-
23:49
-
22:44
-
20:20
-
14:51
-
12:58
-
11:33
-
11:15
-
08:23
-
06:39
-
00:43
- 18 декабря 2020
-
22:38
-
18:40
-
16:26
-
15:28
-
14:44
-
13:43
-
12:39
-
11:39
-
11:13