Роджер Федерер: надеюсь, после завершения карьеры у меня будет время заняться музыкой
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об увлечении музыкой.
«Я бы вновь хотел играть на музыкальном инструменте. Надеюсь, когда закончу теннисную карьеру, у меня будет время. Раньше я играл на фортепиано. Но, конечно, чаще играл в футбол, теннис и баскетбол. Каждую неделю на уроке игры на фортепиано мне приходилось объяснять, почему я не тренировался больше. Я отвечал: „Это из-за тенниса“. Преподаватель отвечал: „Хорошо, Роджер, теперь сыграй вот это вновь“. Здорово, что мои дочки играют на фортепиано. У них это отлично получается, я ими горжусь», — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.
2020 год Роджер завершит на пятой строчке рейтинга ATP.
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