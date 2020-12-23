Роджер Федерер: надеюсь, после завершения карьеры у меня будет время заняться музыкой

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал об увлечении музыкой.

«Я бы вновь хотел играть на музыкальном инструменте. Надеюсь, когда закончу теннисную карьеру, у меня будет время. Раньше я играл на фортепиано. Но, конечно, чаще играл в футбол, теннис и баскетбол. Каждую неделю на уроке игры на фортепиано мне приходилось объяснять, почему я не тренировался больше. Я отвечал: „Это из-за тенниса“. Преподаватель отвечал: „Хорошо, Роджер, теперь сыграй вот это вновь“. Здорово, что мои дочки играют на фортепиано. У них это отлично получается, я ими горжусь», — цитирует Федерера Schweizer Illustrierte.

2020 год Роджер завершит на пятой строчке рейтинга ATP.