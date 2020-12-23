Серена Уильямс приготовила торт-радугу. Фото

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в «Инстаграме» новой фотографией. На ней она хвастается приготовленным тортом-радугой.



«Я люблю радугу и считаю её даром божьим. Этот торт получился великолепным», — так подписано фото.

Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс.

Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.



В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.