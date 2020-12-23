Серена Уильямс приготовила торт-радугу. Фото
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс поделилась на своей странице в «Инстаграме» новой фотографией. На ней она хвастается приготовленным тортом-радугой.
«Я люблю радугу и считаю её даром божьим. Этот торт получился великолепным», — так подписано фото.
Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс.
Серена завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.
В 2020 году американка выиграла один турнир WTA — в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.
Помните, как Джокович попал мячом в линейного судью? Проверьте свои знания о сезоне-2020
Не забыли последний матч Шараповой и победу Медведева на Итоговом? Тогда вы легко пройдёте наш тест.
Рекомендуем вам
- 23 декабря 2020
-
20:43
-
20:14
-
17:52
-
16:25
-
15:54
-
14:51
-
13:21
-
12:25
-
11:06
-
10:06
-
09:02
-
01:03
- 22 декабря 2020
-
23:46
-
23:11
-
17:44
-
16:33
-
15:52
-
14:57
-
13:51
-
12:38
-
11:48
-
10:25
-
09:04
- 21 декабря 2020
-
22:22
-
21:25
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
18:59
-
17:51
-
16:46
-
15:55
-
14:13
-
13:14
-
12:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам