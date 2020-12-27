Третья ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press. В результате голосования редакторов и авторов статей АР Осака получила 18 первых мест из 35, что в сумме дало 71 очко.
В уходящем году, когда многие теннисные турниры не были проведены из-за пандемии коронавируса, Осака выиграла только один титул – во второй раз в карьере стала победительницей US Open, но также выделялась тем, что говорила о расовой дискриминации и жестокости полиции.
«Было трудно большую часть года находиться вдали от моей семьи, но это ничто по сравнению с другими проблемами. Грустно видеть новости о людях, страдающих от COVID-19, об экономических и социальных последствиях для многих — потеря работы, психическое здоровье. Это был тяжёлый год для многих людей. Несправедливость полиции разбила моё сердце. Горжусь победой на US Open, но больше тем, что заставила людей говорить о реальных проблемах», — приводит слова Осаки АР.
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