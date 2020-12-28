Роджер Федерер пропустит Australian Open 2021

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер пропустит турнир Australian Open 2021. Об этом сообщил агент швейцарского теннисиста информационному порталу AP News.
39-летний Федерер в настоящее время проводит тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ). Решение отложить его возвращение после двух операций на правом колене, было принято тренерами Северином Люти и Иваном Любичичем, а также тренером по физподготовке Пьером Паганини.
Напомним, ранее стало известно, что Роджер Федерер вместе со Стэном Вавринкой попал в заявку сборной Швейцарии на ATP Cup, который пройдёт с 1 по 5 февраля 2021 года в Мельбурне (Австралия).
Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года. Квалификация мужского турнира пройдёт в Дохе с 10 по 13 января 2021 года, женского — в Дубае в эти же даты. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
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