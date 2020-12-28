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Агент Федерера объяснил решение Роджера сняться с Australian Open

Агент Федерера объяснил решение Роджера сняться с Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, прокомментировал решение швейцарца пропустить Открытый чемпионат Австралии 2021 года.

«Роджер принял решение не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев состояние его колена и общая физическая форма заметно улучшились. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе — вернуться к соревнованиям после Australian Open.

На этой неделе я начну обсуждать его участие в турнирах, которые стартуют в конце февраля, а затем буду формировать расписание на оставшуюся часть года», — приводит слова Годсика AP News.

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля 2021 года.

Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021
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