Роджер Федерер не сыграет на Australian Open впервые в XXI веке

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Швейцарец впервые с 1999 года не сыграет в Мельбурне, сообщает AP. За 21 год выступлений на Australian Open Роджер завоевал 6 титулов (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 годы).

В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене и не успел набрать форму к первому мэйджору сезона-2021. Турнир начнётся 8 февраля.

В середине декабря Роджер был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет. На церемонии награждения он признал, что восстановление после операций проходит не так быстро, как планировалось, однако прогресс очевиден.