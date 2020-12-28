Роджер Федерер не сыграет на Australian Open впервые в XXI веке
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии 2021 года. Швейцарец впервые с 1999 года не сыграет в Мельбурне, сообщает AP. За 21 год выступлений на Australian Open Роджер завоевал 6 титулов (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018 годы).
В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене и не успел набрать форму к первому мэйджору сезона-2021. Турнир начнётся 8 февраля.
В середине декабря Роджер был признан лучшим спортсменом Швейцарии за последние 70 лет. На церемонии награждения он признал, что восстановление после операций проходит не так быстро, как планировалось, однако прогресс очевиден.
Агент Федерера объяснил решение Роджера сняться с Australian Open
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