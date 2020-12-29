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Андрей Рублёв рассказал, как не сумел сдержать эмоции в матче с Рафаэлем Надалем

Андрей Рублёв рассказал, как не сумел сдержать эмоции в матче с Рафаэлем Надалем
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Андрей Рублёв назвал матч, в котором ему удалось справиться с наплывом негативных эмоций в минувшем сезоне.

«Это был матч в конце года в Лондоне с Циципасом. У меня, наверное, в нём была моя лучшая психология за всю мою карьеру, лучшее поведение на корте. Даже несмотря на то, что матч закончился для меня поражением, несмотря на то, что я вообще по мячу не попадал», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Восьмая ракетка мира также вспомнил об игре, в которой сдержать эмоции не получилось.

«На той же неделе в матче с Надалем. Я был психологически вообще не готов, не выдержал давления, просто перегорел. Потом я ещё помню в начале года в Дубае – я в каждом матче очень психовал, из-за этого были проблемы. В итоге из-за этого я и проиграл», — отметил Рублёв.

«У Надаля взял бы психологию, у Федерера – чувство мяча, у Джоковича – пластичность»
Андрей Рублёв знает, где ему надо прибавлять. До ATP Cup и Australian Open ещё есть целый месяц.
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