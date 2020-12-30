Тренер Рублёва: благодаря Андрею я стал лучше

Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, прокомментировал получение награды лучшему наставника года в ATP. Рублёв был признан самым прогрессирующим игроком года.

«Эти награды, моя и Андрея, являются лишь следствием нескольких лет упорной работы и бесчисленных часов, посвящённых спорту, который дарит нам так много эмоций — хороших и плохих. Мы прошли через сложные времена за эти пять лет вместе. Признание коллег очень приятно для Андрея, он это ценит. Соперники также видят Андрея каждый день, видят, как он трудится и с каждым днём становится сильнее.

Я бы сказал, что благодаря Андрею я стал лучше. Я учился и продолжаю учиться вместе с ним. Думаю, он понимает, что я стараюсь внести в его игру. У нас отличная связь. Без неё мы не могли бы работать вместе так долго.

В конце концов я просто составляю ему компанию и делаю всё, чтобы его мечты сбылись. Мне очень приятно работать с игроком, который всё время мотивирован. Он всегда жаждет прибавлять", — цитирует Висенте официальный сайт тура.