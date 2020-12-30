Тренер Рублёва: благодаря Андрею я стал лучше

Фернандо Висенте, тренер россиянина Андрея Рублёва, прокомментировал получение награды лучшему наставника года в ATP. Рублёв был признан самым прогрессирующим игроком года.
«Эти награды, моя и Андрея, являются лишь следствием нескольких лет упорной работы и бесчисленных часов, посвящённых спорту, который дарит нам так много эмоций — хороших и плохих. Мы прошли через сложные времена за эти пять лет вместе. Признание коллег очень приятно для Андрея, он это ценит. Соперники также видят Андрея каждый день, видят, как он трудится и с каждым днём становится сильнее.
Я бы сказал, что благодаря Андрею я стал лучше. Я учился и продолжаю учиться вместе с ним. Думаю, он понимает, что я стараюсь внести в его игру. У нас отличная связь. Без неё мы не могли бы работать вместе так долго.
В конце концов я просто составляю ему компанию и делаю всё, чтобы его мечты сбылись. Мне очень приятно работать с игроком, который всё время мотивирован. Он всегда жаждет прибавлять", — цитирует Висенте официальный сайт тура.
- 30 декабря 2020
-
12:18
-
11:47
-
10:08
-
09:15
- 29 декабря 2020
-
23:52
-
21:16
-
19:11
-
18:19
-
17:31
-
16:49
-
16:35
-
16:08
-
15:12
-
14:11
-
13:06
-
12:08
-
11:41
-
10:48
-
09:00
-
00:52
- 28 декабря 2020
-
19:58
-
19:31
-
17:36
-
16:04
-
15:12
-
14:15
-
13:47
-
12:25
-
11:07
-
10:27
-
09:09
-
09:00
-
02:38
- 27 декабря 2020
-
23:42
-
22:32