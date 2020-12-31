Собкин прокомментировал отсутствие у Медведева побед в пятисетовых матчах

Заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин не считает, что отсутствие у Даниила Медведева побед в пятисетовых матчах может стать для него преградой на пути к дебютному трофею на турнирах «Большого шлема».



«Да, в пятисетовых матчах нагрузка на психику больше, чем в трёхсетовых. А у Даниила психика более подвижная, чем у теннисистов, имеющих на своем счету хотя бы одну победу на мейджорах. Но это не означает, что путём тренировок и размышлений со своим тренером Медведев никогда не поймет, как надо играть затяжные матчи. Ведь осенью он перешёл на новый уровень осмысления своей игры и научился более грамотно использовать то, что умеет, задействуя в том или ином отрезке матча нужные компоненты", — цитирует Собкина «КоммерсантЪ».