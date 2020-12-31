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«Было очень неприятно». Елена Веснина рассказала, как переболела коронавирусом

«Было очень неприятно». Елена Веснина рассказала, как переболела коронавирусом
Теннис / WTA 0
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина, которая объявила о возобновлении карьеры, рассказала, что вместе с семьёй переболела коронавирусом.

«Мы всей семьёй переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас всё прошло более-менее нормально – в лёгкой форме. Хотя это всё равно было очень неприятно. И к Australian Open я, честно говоря, ещё не планировала быть в форме.

Переболели больше месяца назад. Пропало обоняние – это первый из симптомов. И очень сильно болела голова, в течение, наверное, недели. Но не было температуры, а было просто состояние слабости. Такое непонятное что-то – вроде заболеваешь, а явных симптомов заболевания не было – ни горло, ничего не болело», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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