«Было очень неприятно». Елена Веснина рассказала, как переболела коронавирусом

Олимпийская чемпионка Елена Веснина, которая объявила о возобновлении карьеры, рассказала, что вместе с семьёй переболела коронавирусом.
«Мы всей семьёй переболели. Поэтому нужно было восстановиться после этого вируса. Но у нас всё прошло более-менее нормально – в лёгкой форме. Хотя это всё равно было очень неприятно. И к Australian Open я, честно говоря, ещё не планировала быть в форме.
Переболели больше месяца назад. Пропало обоняние – это первый из симптомов. И очень сильно болела голова, в течение, наверное, недели. Но не было температуры, а было просто состояние слабости. Такое непонятное что-то – вроде заболеваешь, а явных симптомов заболевания не было – ни горло, ничего не болело», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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