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Муж Серены Уильямс резко отреагировал на слова Иона Цириака о ней

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж знаменитой теннисистки Серены Уильямс, резко отреагировал на слова победителя Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Иона Цириака, владеющего лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). Ранее Цириак призвал 39-летнюю Уильямс завершить карьеру.

«Можно смело сказать, что всем плевать на мнение Иона Цириака», — написал Оганян в своём «твиттере».

Уильямс, 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», завершила сезон, снявшись с Открытого чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия. В матче второго круга бывшая первая ракетка мира должна была сыграть с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, получившей уайлд-кард от организаторов.

В 2020 году американка выиграла один турнир WTA: в Окленде. В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.