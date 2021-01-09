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Звонарёва проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Абу-Даби

Звонарёва проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Абу-Даби
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в третий круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной, посеянной под 2-м номером, со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Вера один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся. На счету украинской теннисистки два эйса, две двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Свитолина поспорит с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Хитер Уотсон (Великобритания).

В третий круг турнира в Абу-Даби уже вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Гасанова.

Абу-Даби. 2-й круг
09 января 2021, суббота. 12:35 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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