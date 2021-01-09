Звонарёва проиграла Свитолиной в матче второго круга турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла пробиться в третий круг турнира в Абу-Даби (ОАЭ), проиграв представительнице Украины Элине Свитолиной, посеянной под 2-м номером, со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.



Вера один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся. На счету украинской теннисистки два эйса, две двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 565 тыс. Свитолина поспорит с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Хитер Уотсон (Великобритания).



В третий круг турнира в Абу-Даби уже вышли Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Гасанова.