Валерия Савиных победила Наталью Вихлянцеву в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву (29) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.

Валерия ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в финал квалификации Савиных поспорит с победительницей поединка Валентина Ивахненко (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.