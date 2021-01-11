Валерия Савиных победила Наталью Вихлянцеву в квалификации Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву (29) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Валерия ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 8 двойных ошибок и ни одного брейка.
За выход в финал квалификации Савиных поспорит с победительницей поединка Валентина Ивахненко (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия).
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
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