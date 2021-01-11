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Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла

Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян (14) пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Италии Мартину Ди Джузеппе со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Маргарита 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал квалификации Гаспарян поспорит с победительницей поединка Мариам Болквадзе (Грузия) — Карман Танди (Индия).

Россиянка Валентина Ивахненко проиграла итальянке Джулии Гатто-Монтиконе со счётом 2:6, 3:6.

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

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