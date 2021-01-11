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Гаспарян вышла во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко выбыла

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян (14) пробилась во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии. На старте отборочных соревнований она обыграла представительницу Италии Мартину Ди Джузеппе со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту.

Маргарита 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал квалификации Гаспарян поспорит с победительницей поединка Мариам Болквадзе (Грузия) — Карман Танди (Индия).

Россиянка Валентина Ивахненко проиграла итальянке Джулии Гатто-Монтиконе со счётом 2:6, 3:6.

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.