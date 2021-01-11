У Флипкенс, которая подвернула ногу на рекламном щите, диагностирован разрыв связки

У бельгийской теннисистки Кирстен Флипкенс, которая получила травму в матче второго круга турнира в Абу-Даби (ОАЭ) с Софьей Кенин, диагностирован частичный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.
«Мне сделали МРТ и рентген. Помимо растяжения и отёка, у меня диагностирован частичный разрыв передней таранно-малоберцовой связки. Уже начала восстановление с физиотерапевтом здесь, в Абу-Даби. Это не тот старт сезона, на который я рассчитывала после отличной предсезонной подготовки, но я сделаю всё, что в моих силах, чтобы восстановиться как можно скорее», — написала Флипкенс в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на странице Кирстен Флипкенс в «Инстаграме».
Спортсменка отметила, что по-прежнему собирается сыграть на Australian Open. Помимо этого, Флипкенс посмеялась над тем, что после матча отправилась в клинику Healthpoint, об баннер которой и повредила ногу.
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