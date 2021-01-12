Тарпищев — о победе Кудерметовой над Свитолиной: у молодых нервы гуляют

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Вероники Кудерметовой в четвертьфинальном матче турнира в Абу-Даби с украинкой Элиной Свитолиной со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

«Кудерметова у нас идёт по восходящей, она постоянно улучшает свою игру и способна быть высоко в рейтинге. Мы ждём от неё прогресса. Думаю, у неё большие шансы участвовать в Олимпийских играх – 2021. А переломить ход матча со Свитолиной удалось потому, что у молодых нервы гуляют. Вероника начала играть на больших скоростях», — приводят слова Тарпищева «Известия».

За выход в финал Кудерметова поспорит с 18-летней украинкой Мартой Костюк. Турнир категории WTA-500 в Абу-Даби завершится 13 января.