Маргарита Гаспарян вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян (14) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла представительницу Грузии Мариам Болквадзе со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 1 час 58 минут.
Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету её соперницы ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в основную сетку Гаспарян поспорит с Цветаной Пиронковой (21) из Болгарии.
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
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