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Россиянка Самсонова сыграет с украинкой Цуренко в финале квалификации Australian Open

Россиянка Самсонова сыграет с украинкой Цуренко в финале квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова (15) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла американку Робин Андерсон со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.

Людмила 8 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в основную сетку Самсонова поспорит с украинкой Лесей Цуренко (30).

В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.

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