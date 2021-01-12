Россиянка Самсонова сыграет с украинкой Цуренко в финале квалификации Australian Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова (15) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии. Во втором раунде отборочных соревнований она обыграла американку Робин Андерсон со счётом 6:0, 6:7 (2:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты.
Людмила 8 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету её соперницы 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в основную сетку Самсонова поспорит с украинкой Лесей Цуренко (30).
В связи с жёсткой позицией австралийских властей по борьбе с распространением коронавируса матчи квалификации проходят за пределами Зелёного континента: женщины определяют участников первого мэйджора в году в Дубае, а мужчины — в Дохе.
Маргарита Гаспарян вышла в финал квалификации Australian Open
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