Патрик Муратоглу отреагировал на резкие слова Иона Цириака о Серене Уильямс

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, отреагировал на слова победителя Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде Иона Цириака о его подопечной.

Цириак, владеющий лицензией на проведение турнира категории АТР 1000 в Мадриде (Испания), призвал 39-летнюю Уильямс завершить карьеру.

«Год назад Серене покорилось новое достижение: в Окленде она выиграла свой первый титул после рождения ребёнка. Ей никому ничего не нужно было доказывать, но она всё равно доказала всему миру, что всё ещё остаётся сильной, несмотря на обстоятельства и вызовы. Пусть и 2021 год получится запоминающимся», — приводит слова Муратоглу Tennis Head.

В рейтинге WTA Серена располагается на 11-й позиции.