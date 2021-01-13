Алекс де Минор выиграл турнир в Анталье. Финал длился 7 минут

Австралийский теннисист Алекс де Минор (4) стал победителем турнира ATP в Анталье (Турция). Его соперник по финальном матчу — представитель Казахстана Александр Бублик (8) — отказался от продолжения борьбы при счёте 0:2 в первом сете из-за повреждения голеностопа. Соперники провели на корте всего 7 минут.

Де Минор выиграл свой четвёртый титул на турнирах ATP в одиночном разряде. В 2019 году он стал победителем соревнований в Сиднее (Австралия), Атланте (США) и Чжухае (Китай). Бублик за карьеру пока не выиграл ни одного турнира ATP.

Единственный представитель России, Павел Котов, в первом круге проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу — 4:6, 3:6. Турниры в Анталье и Делрэй-Бич (США) открывают сезон-2021 в ATP-туре.