Американец Сандгрен отправился на Australian Open, несмотря на положительный тест на COVID

Американский теннисист, двукратный четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии Теннис Сандгрен попал на турнирный чартер Australian Open, невзирая на то что его тест на коронавирус, пройденный перед вылетом, дал положительный результат. Об этом он сам сообщил на своей странице в «Твиттере».



Спортсмен рассказал, что коронавирус перенёс ещё в ноябре, а его недавний тест дал положительный результат по неизвестным ему причинам.



«Вау, кажется, меня пытаются посадить на самолёт до Мельбурна, который должен был улететь 15 минут назад», — написал теннисист чуть позже.



«Да, я действительно на борту. Крейг Тили — волшебник», — сообщил Сандгрен ещё 15 минут спустя.



Под сообщением Тенниса набралось немалое количество гневных комментариев, а спустя некоторое время с официальным заявлением выступила и пресс-служба Australian Open.



«Некоторые люди, уже излечившиеся от COVID-19, могут сдавать положительные анализы на протяжении ещё нескольких месяцев. При этом заразными они не являются.



Перед регистрацией теннисиста на рейс австралийские врачи изучают каждый случай индивидуально, учитывая его историю болезни. Безусловно, они должны убедить в том, что человек не сможет заразить других.



Игроки и члены их команд в любом случае будут ежедневно проходить тестирование в Австралии», — сообщили представители австралийского мэйджора.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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