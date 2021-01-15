Кудерметова: финал турнира в Абу-Даби не получился. В тот день всё валилось из рук

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, почему ей не удалось обыграть белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Абу-Даби (ОАЭ), который состоялся 13 января. Встреча завершилась победой Соболенко в двух сетах со счётом 6:2, 6:2.

«Что касается прошедшего финала, то он у меня не получился. В тот день всё валилось из рук. Не удалось и наполовину возможностей сыграть в решающем матче. Причина, думаю, была в отсутствии опыта выступлений в подобных матчах. Надо научиться сохранять силы на протяжении всего турнира», — сказала Кудерметова в интервью на «Радио «Движение».

Кудерметова впервые в карьере выступила в финале турнира WTA. Соболенко выиграла девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде.