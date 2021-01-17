Джокович рассказал о ритуалах, которые он практикует каждое утро

Компания ASICS на своей официальной странице в «Твиттере» разместила видео, на котором первая ракетка мира, серб Новак Джокович, рассказал, с чего он обычно начинает новый день.
«Я верю, что спорт помогает развиваться, что он может изменить мир, объединять людей. Я горд, что меня считают профессиональным спортсменом. Я всегда начинаю день с улыбки и обнимаю своих детей. Затем делаю парочку дыхательных упражнений и наблюдаю за восходом солнца — это то, что поднимает мне настроение на весь день», — сказал Джокович.
Новак — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос».
В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open и соревнований в Дубае, Цинциннати и Риме. В 46 проведённых матчах одержал 41 победу и в шестой раз в карьере завершил сезон в ранге первой ракетки мира.
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