Арина Соболенко возглавила чемпионскую гонку WTA, Вероника Кудерметова — вторая

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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 января лидерство захватила представительница Беларуси Арина Соболенко. Россиянка Вероника Кудерметова заняла вторую строчку. Её соотечественница Анастасия Гасанова расположилась на девятой позиции.

Чемпионская гонка WTA. 18 января

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 470.

2. Вероника Кудерметова (Россия) — 305.

3. Мария Саккари (Греция) — 185.

4. Марта Костюк (Украина) — 185.

5. Софья Кенин (США) — 100.

6. Элина Свитолина (Украина) — 100.

7. Елена Рыбакина (Казахстан) — 100.

8. Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 100.

9. Анастасия Гасанова (Россия) — 80.

10. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 55.

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13. Екатерина Александрова (Россия) — 55...

15. Дарья Касаткина (Россия) — 55...

26. Вера Звонарёва (Россия) — 30.