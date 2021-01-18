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Рафаэль Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP

Рафаэль Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP
Теннис / Australian Open 2021 0

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга ATP, сообщается на официальном сайте тура. Это рекордный показатель.

В ноябре уроженец Манакора обошёл американца Джимми Коннорса, который входил в топ-10 на протяжении 789 недель. Третье место также занимает действующий теннисист — швейцарец Роджер Федерер (734). На четвёртой позиции — Иван Лендл (619), на пятой — Пит Сампрас (565).

В 2020 году испанец завоевал титулы на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Акапулько (Мексика). Он завершил год на второй строчке рейтинга ATP. Впервые в топ-10 Рафаэль пробился в апреле 2005 года в возрасте 18 лет.

Надаль вошёл в число участников Australian Open, который стартует в Мельбурне 8 февраля.

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