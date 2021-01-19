Тодд Мартин: Джокович — не «третье колесо»
Финалист двух турниров «Большого шлема», бывший американский теннисист Тодд Мартин, некоторое время работавший с Новаком Джоковичем, выразил мнение, что серба несправедливо часто критикуют по сравнению со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«Одна из прекрасных вещей в жизни заключается в том, что жизнь несправедлива. Новака Джоковича считают „третьим колесом“. Но его достижения подтверждают, что с точки зрения способностей он „третьим колесом“ не является.
Я работал с ним. Когда Новак сосредоточен, то готов пробить стену. Сейчас он уже не всегда сфокусирован, но когда это происходит, ему даже не нужно играть великолепно. Он настоящий боец", — приводит слова Мартина Tennis World USA.
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