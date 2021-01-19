Рафаэль Надаль выступит на турнире в Роттердаме впервые с 2009 года
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды) впервые с 2009 года, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
«С нетерпением жду возвращения в Нидерланды. Прошло слишком много времени с того момента, когда я играл в Роттердаме. Нынешний сезон отличается от остальных, и турнир отлично вписывается в моё расписание. С нетерпением жду, когда смогу увидеть своих друзей и фанатов из Нидерландов», — прокомментировал Надаль.
Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.
Помимо Надаля своё участие подтвердили россиянин Даниил Медведев, Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония) и Янник Синнер (Италия).
В 2009 году Надаль добрался до финала соревнований, где уступил британцу Энди Маррею.
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