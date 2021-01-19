Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Дети сыграли в теннис под окнами отеля, где живёт Джокович. Он похвалил их с балкона

Дети сыграли в теннис под окнами отеля, где живёт Джокович. Он похвалил их с балкона
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира Новак Джокович, который вместе с другими топ-игроками проходит карантин в Аделаиде (Австралия), пообщался с балкона с детьми, сыгравшими в теннис по окнами его номера.

Серб понаблюдал за игрой, несколько раз похвалил детей и поблагодарил их, прежде чем вернуться в номер.

Посмотреть видео можно на канале Reuters в YouTube. Права на видео принадлежат Reuters.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Джокович является действующим чемпионом соревнований.

Джокович представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне, однако австралийские власти предложения Джоковича отклонили.

Вудбридж о требованиях Джоковича: обращаться к директору Australian Open было неправильно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021