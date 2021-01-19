Дети сыграли в теннис под окнами отеля, где живёт Джокович. Он похвалил их с балкона

Первая ракетка мира Новак Джокович, который вместе с другими топ-игроками проходит карантин в Аделаиде (Австралия), пообщался с балкона с детьми, сыгравшими в теннис по окнами его номера.

Серб понаблюдал за игрой, несколько раз похвалил детей и поблагодарил их, прежде чем вернуться в номер.

Посмотреть видео можно на канале Reuters в YouTube. Права на видео принадлежат Reuters.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Джокович является действующим чемпионом соревнований.

Джокович представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне, однако австралийские власти предложения Джоковича отклонили.