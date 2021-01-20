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ATP представила обновлённый календарь на 2021 год. Впервые состоятся два новых турнира

ATP представила обновлённый календарь на 2021 год. Впервые состоятся два новых турнира
Теннис / ATP 0
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновления в календаре ATP Tour на 2021 год.

Отметим, что в этом году будут проведены два новых турнира ATP 250, которые получили лицензию на один год: в Сингапуре, который пройдёт на крытом харде через неделю по окончании Открытого чемпионата Австралии (22-28 февраля), а также в Марбелье (Испания) — он пройдёт на открытом грунте после «Мастерса» в Майами (5-11 апреля).

Hungarian Open, который обычно проводился в апреле в Будапеште, с этого года будет проходить в Белграде (Сербия) под руководством брата сербского теннисиста Новака Джоковича Джордже.

Соревнования в Хьюстоне (США) в 2021 году проводиться не будут.

Все остальные турниры в настоящее время должны состояться в соответствии с расписанием.

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