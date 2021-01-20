У одного из судей случился сердечный приступ во время карантина перед Australian Open

У бразильского судьи Карлоса Бернардеса во время пребывания на карантине в отеле в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии случился сердечный приступ, информирует tenisnews.com.br.



Сразу после этого он был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: https://www.tenisnews.com.br/

Напомним, все теннисисты, прибывавшие в Австралию для участия в Australian Open, были вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.



Более 70 игроков оказались на жёстком 14-дневном карантине без возможности тренироваться после того, как у пассажиров рейсов, на которых они добирались в Мельбурн, был обнаружен коронавирус.



Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

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