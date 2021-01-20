Доминик Тим — о «карантине для топов»: у нас нет большого преимущества

Австрийский теннисист Доминик Тим, попавший в число топ-игроков, находящихся на карантине в Аделаиде, сообщил, что особого преимущества перед коллегами у них нет. В Аделаиде также находятся Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Симона Халеп и Наоми Осака. Топ-игроки получили больший доступ к тренировкам, чем игроки в Мельбурне.

«Карантинные правила здесь такие же, как в Мельбурне. Так что у нас нет большого преимущества. Конечно, в Аделаиде проходить карантин, пожалуй, приятнее, так как здесь не 300 человек, а лишь около 20.

Наши предстоящие выставочные матчи помогут собрать средства для региона, а это хорошо. Это будут первые выставочные игры со зрителями", — приводит слова Тима ORF.

Australian Open стартует 8 февраля.