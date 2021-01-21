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Кудерметова — об особом карантине для топ-игроков: как-то нечестно и грустно

Кудерметова — об особом карантине для топ-игроков: как-то нечестно и грустно
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась своим мнением об особом карантине для топ-игроков.

«Ты хочешь сыграть хорошо, а тебя сажают на 14 дней без тенниса. У кого-то такая возможность будет: эти две недели кто-то будет тренироваться и готовиться, а кто-то будет просто сидеть. Как-то нечестно по отношению к нам, теннисистам, — тем, кто сидит на карантине. Поэтому, конечно, грустно. Грустно, что оказались в такой ситуации», —— сказала Кудерметова на канале Мяч Поинт в YouTube.

Напомним, три первые ракетки рейтингов WTA и ATP не будут проходить двухнедельный карантин в Мельбурне, как это сделают остальные заявившиеся на Australian Open теннисисты. Отдельный карантин будет проходить в Аделаиде, где параллельно проведут также выставочный турнир с их участием.

Помимо Джоковича, отдельную изоляцию в Аделаиде пройдут Серена Уильямс (США), Рафаэль Надаль (Испания), Доминик Тим (Австрия), Симона Халеп (Румыния) и Наоми Осака (Япония).

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