Евгений Донской будет капитаном сборной России в ATP Cup

С 1 по 5 февраля в Мельбурне пройдёт командный турнир ATP Cup. Участие в соревнованиях примут 12 сборных. Пресс-служба ATP представила список капитанов команд.

ATP Cup. Капитаны

Россия — Евгений Донской

Сербия — Виктор Троицки

Испания — Пепе Вендрелл

Австрия — Вольфганг Тим

Греция — Апостолос Циципас

Германия — Миша Зверев

Аргентина — Диего Шварцман

Италия — Винченцо Сантопадре

Япония — Максим Мирный

Франция — Рихард Рукельсхаузен

Канада — Петер Полански

Австралия — Ллейтон Хьюитт

Жеребьёвка ATP Cup состоится завтра, 22 января. Команды будут поделены на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп выйдут в полуфинал.



В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.