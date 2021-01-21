Евгений Донской будет капитаном сборной России в ATP Cup
С 1 по 5 февраля в Мельбурне пройдёт командный турнир ATP Cup. Участие в соревнованиях примут 12 сборных. Пресс-служба ATP представила список капитанов команд.
ATP Cup. Капитаны
Россия — Евгений Донской
Сербия — Виктор Троицки
Испания — Пепе Вендрелл
Австрия — Вольфганг Тим
Греция — Апостолос Циципас
Германия — Миша Зверев
Аргентина — Диего Шварцман
Италия — Винченцо Сантопадре
Япония — Максим Мирный
Франция — Рихард Рукельсхаузен
Канада — Петер Полански
Австралия — Ллейтон Хьюитт
Жеребьёвка ATP Cup состоится завтра, 22 января. Команды будут поделены на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп выйдут в полуфинал.
В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.
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