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Евгений Донской будет капитаном сборной России в ATP Cup

Евгений Донской будет капитаном сборной России в ATP Cup
Теннис / ATP 0

С 1 по 5 февраля в Мельбурне пройдёт командный турнир ATP Cup. Участие в соревнованиях примут 12 сборных. Пресс-служба ATP представила список капитанов команд.

ATP Cup. Капитаны
Россия — Евгений Донской
Сербия — Виктор Троицки
Испания — Пепе Вендрелл
Австрия — Вольфганг Тим
Греция — Апостолос Циципас
Германия — Миша Зверев
Аргентина — Диего Шварцман
Италия — Винченцо Сантопадре
Япония — Максим Мирный
Франция — Рихард Рукельсхаузен
Канада — Петер Полански
Австралия — Ллейтон Хьюитт

Жеребьёвка ATP Cup состоится завтра, 22 января. Команды будут поделены на 4 группы по 3 сборные в каждой. Победители групп выйдут в полуфинал.

В январе 2020 года первым чемпионом ATP Cup стала сборная Сербии. В финале сербы обыграли команду Испании.

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