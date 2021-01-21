Кузнецова: пап, я выиграла «Тур де Франс»! Только в Австралии, и кроме меня никого не было
Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала новое видео в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как работает на велотренажёре. Кузнецова находится на строгом карантине в Мельбурне.
«Пап, пап! Я выиграла „Тур де Франс“, но он был в Австралии, и почему-то, кроме меня, там никого не было», — подписала видео Кузнецова.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.
Кузнецова — бывшая вторая ракетка мира, чемпионка US Open 2004 и «Ролан Гаррос»—2009. На протяжении карьеры выиграла 18 турниров категории WTA. В рейтинге WTA она занимает 37-ю строчку.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами соревнований являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Кузнецова рассказала, поехала бы она на AO, если бы знала о двухнедельном карантине
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