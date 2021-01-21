Теннис Сандгрен: меня выставили в таком свете, будто я пират

Американский теннисист Теннис Сандгрен рассказал, как отправился на Australian Open, несмотря на то что его тест на коронавирус дал положительный результат.



«Я не пробирался на борт тайком. Однако меня выставили в таком свете, словно я нарушил правила, как пират. А федерацию тенниса Австралии обвинили в нарушении австралийских правил. Хотя всё было не так. Я был потрясён тем, что это вызвало такие споры. Я лишь фиксировал то, что, как мне казалось, было интересным и забавным. Для этого „Твиттер“ и нужен. Я просто старался рассмешить людей. А всё превратилось в какой-то странный конфликт.

Врачи в США рекомендовали мне не сдавать тесты на протяжении трёх месяцев после перенесённого коронавируса, потому что, скорее всего, они дадут положительный результат. Сдавать тесты не имело смысла. Я знаю, что не болен и не заразен. Таков вердикт врачей", — цитирует Сандгрена The Age.

Сандгрен также оценил условия карантина для топ-игроков в Аделаиде.

«Топ-игроки всегда получают привилегии. Они могут проводить больше времени на тренировочных кортах, больше времени на крупнейших аренах. У них лучше номера в отелях, это часть игры. Это понятно. Крэйг Тили говорит, что это не привилегии, но в то же время утверждает, что топ-игроки заслуживают особого отношения. Это не имеет смысла. ОК, парень, я всё понял. Я сижу в отеле на жёстком карантине и читаю такое. О чём ты вообще говоришь?» — сказал Сандгрен.

Теннис Сандгрен — директору Australian Open: чёрт возьми, мужик, ты сам себе противоречишь