Пэр — о жёстком карантине: я устал, мне не терпится уехать домой

Французский теннисист Бенуа Пэр, оказавшийся на жёстком карантине в Австралии, признался, что устал от таких условий.

«Я устал. Мне уже не терпится уехать домой», – написал француз в своём «твиттере».

Пэр уже во второй раз оказывается в таких условиях. В прошлом году он также был на жёстком карантине на US Open.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Игроки, прибывшие в Австралию для участия в турнире, были отправлены на двухнедельный карантин. Действующие чемпионы соревнований — американка Софья Кенин и серб Новак Джокович.

Ранее организаторы US Open ужесточили правила карантина. Планировалось, что на второй неделе карантина теннисисты смогут сменить напарника и тренироваться в группах по четыре человека, однако теперь они будут вынуждены продолжать практиковаться только с одним партнёром. Кроме того, если в ближайшие дни у кого-то из игроков будет обнаружен коронавирус, он будет снят с Australian Open.