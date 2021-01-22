Арина Соболенко показала фото в шортах и грязевой маске

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото, сделанное в гостинице в Мельбурне (Австралия). На фотографии она стоит перед зеркалом в шортах, футболке и грязевой маске на лице.

«Бууууууу! Страшно? Лично мне – да», — написала белорусская теннисистка, добавив хэштег #girlsbeauty.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.

13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде и впервые стала седьмой ракеткой мира.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.