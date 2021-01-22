Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Арина Соболенко показала фото в шортах и грязевой маске

Арина Соболенко показала фото в шортах и грязевой маске
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото, сделанное в гостинице в Мельбурне (Австралия). На фотографии она стоит перед зеркалом в шортах, футболке и грязевой маске на лице.

«Бууууууу! Страшно? Лично мне – да», — написала белорусская теннисистка, добавив хэштег #girlsbeauty.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Соболенко.

13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде и впервые стала седьмой ракеткой мира.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.

Арина Соболенко провела тренировку с Элисе Мертенс в Мельбурне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021