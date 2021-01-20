Арина Соболенко провела тренировку с Элисе Мертенс в Мельбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела тренировку в Мельбурне (Австралия) с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.

«Благодарна за возможность соревноваться. Спасибо, Australian Open», — подписала снимок Арина.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде и впервые стала седьмой ракеткой мира.

Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.