Арина Соболенко провела тренировку с Элисе Мертенс в Мельбурне
Белорусская теннисистка Арина Соболенко провела тренировку в Мельбурне (Австралия) с представительницей Бельгии Элисе Мертенс.
«Благодарна за возможность соревноваться. Спасибо, Australian Open», — подписала снимок Арина.
Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко
13 января уроженка Минска стала победительницей первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. В финальном матче она обыграла россиянку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:2. Соболенко выиграла свой девятый титул на турнирах WTA в одиночном разряде и впервые стала седьмой ракеткой мира.
Игроки, прибывшие в Австралию, были отправлены на 14-дневный карантин. Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.
Соболенко не остановить! Россиянка Кудерметова в финале Абу-Даби ушла на второй план
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла уже третий титул подряд и стала 7-й ракеткой мира.
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