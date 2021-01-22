Марта Костюк: надеюсь, фанаты ничего не ждут от меня на Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что не рассчитывает на успешное выступление на Australian Open. Ранее спортсменка заявила, что у неё возникают приступы паники, когда она находится на карантине в Австралии перед турниром.

«Ничего для меня не изменилось. Мы каждый день проходим тесты, результаты отрицательные. У меня нет проблем или каких-либо симптомов.

Я пытаюсь адаптироваться побыстрее к разным обстоятельствам. Мне уже удалось на самоизоляции найти способы для тренировок. У меня есть свой распорядок дня, которому я следую. Но у меня остаётся слишком много свободного времени. И иногда мне кажется, что всё бесполезно. Мне нужно движение, я не могу сидеть на месте. Поэтому у меня странное чувство, будто изоляция длится уже год. Остаётся всего неделя, надеюсь, она пролетит быстро.

Я не могу оценить своё физическое состояние. Я выполняю упражнения, но уже потеряла в весе, ведь мало ем. Не могу заставить себя есть, когда не хочу.

Тем не менее пытаюсь мыслить позитивно. У меня нет больших ожиданий от Australian Open в плане результата. Надеюсь, что и мои фанаты их не ждут. Моей главной целью будет избежать травм и отыграть как можно больше матчей», — написала Костюк.