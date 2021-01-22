Бенчич: хочу отдать должное Джоковичу. Он единственный из топов, кто нас поддержал

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, отправленная на полную изоляцию в Мельбурне (Австралия), высказалась об условиях карантина.
«Что касается «карантина для топов» в Аделаиде, я могу это понять. Они лучшие — те, кто делает больше всего для нашего спорта. Крэйг Тили (директор Australian Open. — Прим. «Чемпионата») тоже считает, что у них есть на это право. Меня это устраивает. Но при условии, что мы перестанем повсеместно утверждать, что выступаем за равное отношение. С другой стороны, меня больше смущает то, что в отеле у некоторых теннисистов большие комнаты, а у некоторых маленькие. У меня есть велотренажёр, у некоторых нет. Всё это несправедливо. Поэтому я бы хотела отдать должное позиции Джоковича. Несмотря на то что ему отказали, он единственный из топов, кто нас поддержал», — приводит слова Бенчич Le Matin.
- 22 января 2021
-
22:07
-
21:30
-
20:43
-
19:08
-
16:31
-
16:04
-
14:20
-
13:11
-
12:28
-
11:44
-
09:50
-
09:31
-
09:24
-
08:02
-
00:07
- 21 января 2021
-
22:57
-
21:57
-
21:36
-
17:22
-
16:58
-
16:38
-
16:24
-
15:07
-
14:00
-
13:41
-
12:11
-
11:13
-
10:29
-
09:03
-
00:15
- 20 января 2021
-
22:58
-
20:23
-
19:42
-
19:20
-
18:48