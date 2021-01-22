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Бенчич: хочу отдать должное Джоковичу. Он единственный из топов, кто нас поддержал

Бенчич: хочу отдать должное Джоковичу. Он единственный из топов, кто нас поддержал
Теннис / Australian Open 2021 0
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, отправленная на полную изоляцию в Мельбурне (Австралия), высказалась об условиях карантина.

«Что касается «карантина для топов» в Аделаиде, я могу это понять. Они лучшие — те, кто делает больше всего для нашего спорта. Крэйг Тили (директор Australian Open. — Прим. «Чемпионата») тоже считает, что у них есть на это право. Меня это устраивает. Но при условии, что мы перестанем повсеместно утверждать, что выступаем за равное отношение. С другой стороны, меня больше смущает то, что в отеле у некоторых теннисистов большие комнаты, а у некоторых маленькие. У меня есть велотренажёр, у некоторых нет. Всё это несправедливо. Поэтому я бы хотела отдать должное позиции Джоковича. Несмотря на то что ему отказали, он единственный из топов, кто нас поддержал», — приводит слова Бенчич Le Matin.

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