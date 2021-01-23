Фанаты Джоковича исполнили сербский национальный танец под окнами его номера в Аделаиде

Поклонники первой ракетки мира Новака Джоковича поддержали его перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Болельщики действующего чемпиона соревнований исполнили сербский национальный танец под окнами его номера в Аделаиде (Австралия), где Джокович проходит обязательный двухнедельный карантин.

Посмотреть видео можно на канале Reuters в YouTube. Права на видео принадлежат Reuters.

Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Джокович является действующим чемпионом соревнований.

Джокович представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне, однако австралийские власти предложения Джоковича отклонили.