Фанаты Джоковича исполнили сербский национальный танец под окнами его номера в Аделаиде
Поклонники первой ракетки мира Новака Джоковича поддержали его перед стартом Открытого чемпионата Австралии. Болельщики действующего чемпиона соревнований исполнили сербский национальный танец под окнами его номера в Аделаиде (Австралия), где Джокович проходит обязательный двухнедельный карантин.
Посмотреть видео можно на канале Reuters в YouTube. Права на видео принадлежат Reuters.
Открытый чемпионат Австралии будет проходить с 8 по 21 февраля. Джокович является действующим чемпионом соревнований.
Джокович представил директору Открытого чемпионата Австралии Крэйгу Тили список требований по улучшению условий карантина для игроков, которые находятся в Мельбурне, однако австралийские власти предложения Джоковича отклонили.
Бенчич: хочу отдать должное Джоковичу. Он единственный из топов, кто нас поддержал
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