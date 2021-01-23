Барти: если кто-то ждёт, что выиграю Australian Open, то пусть так, я жду другого

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась ожиданиями от Australian Open. Барти пропустила 11 месяцев, отказавшись от участия в «Ролан Гаррос» и других турнирах. Спортсменка предпочла оставаться дома, чтобы не заразиться коронавирусом.

«Чувствую, что проделала всю необходимую работу. Чувствую, что выполнила всё что было необходимо. Испытываю такие же чувства, как обычно. Продолжаю усовершенствовать свою игру.

Не участвовала в турнирах почти год, поэтому вернуться будет сложно. Но, надеюсь, новый сезон будет длинным. Не буду паниковать, если его начало не сложится.

Просто попытаюсь показать лучшую игру, посмотрим, как получится. Но я действительно чувствую себя отлично, не терпится начать.

Если кто-то ждёт от меня победы, то пусть будет так, это их ожидания, а не мои. У меня другие ожидания», — цитирует Барти The West Australian.