Монфис начал сотрудничество с бывшим тренером Тима

11-я ракетка мира Гаэль Монфис начал сотрудничество с бывшим тренером австрийца Доминика Тима Гюнтером Бресником, сообщает Tennis World USA.
Сообщается, что в команду француза вошёл также Рихард Рукельсхаузен. Бресник работал также с Борисом Беккером, Анри Леконтом и Патриком Макинроем. С Тимом специалист проработал 17 лет.
В конце 2018 года стало известно, что Бресник не будет ездить с Тимом на все турниры, а полгода спустя теннисист сообщил, что его главным тренером стал чилиец Николас Массу. Бресник стал его менеджером. В марте 2019 года Бресник окончательно покинул команду теннисиста. Его новым менеджером стал директор соревнований в Вене Гедвиг Страка.
С тех пор Тим и Бресник неоднократно критически отзывались друг о друге в СМИ. Кроме того, Гюнтер считает, что по-прежнему может рассчитывать на процент от дохода Тима от спонсорских контрактов, и требует с него $ 550 тыс.
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