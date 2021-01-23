Свитолина: получили письмо, что на карантине нам не разрешается видеться с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от карантина, который ей необходим перед Australian Open.

«Это довольно специфический опыт. Нам разрешают находиться за пределами гостиничного номера не более пяти часов в день: два часа тенниса, два часа для поддержания формы и один час — на еду. Нам никуда не разрешат поехать в течение двух недель.

Я и Гаэль Монфис (бойфренд Свитолиной. — Прим. «Чемпионата») получили письмо, где говорится, что за это время нам не разрешается видеться. Это распоряжение властей Австралии. Конечно, непросто осознавать, что мы находимся рядом, но даже не можем повидаться. Иногда правила непонятны, но мы должны их соблюдать", — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».

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