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Ассоциация тенниса Аргентины призвала AO и власти Австралии пересмотреть условия карантина

Ассоциация тенниса Аргентины призвала AO и власти Австралии пересмотреть условия карантина
Теннис / Australian Open 2021 0
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Ассоциация тенниса Аргентины призвала AO и власти Австралии пересмотреть условия полного карантина теннисистов в Мельбурне.

«Ассоциация тенниса Аргентины выражает солидарность с нашими теннисистами, представляющими страну в Австралии, в частности с теми, кто, несмотря на отрицательные результаты тестов, находится на строгом карантине. Призываем власти пересмотреть установленные условия.

Как известно, Гидо Пелья, Хуан Игнасио Лондеро и их сопровождающие страдают от последствий прибытия в Мельбурн на самолёте из Лос-Анджелеса, где они контактировали с двумя людьми не из их команд, чьи тесты на коронавирус дали положительный результат.

С момента прибытия в страну, принимающую первый «Большой шлем» сезона, они и их спутники остаются запертыми в гостиничных номерах, не могут уехать или как минимум соблюдать привычный спортсменам распорядок дня. В таких условиях они вынуждены оставаться до 29 января.

Понимаем решения, принимаемые как правительством Австралии, так и организаторами турнира с целью защиты здоровья всего персонала и общественности в целом в сложившейся ситуации, которая продолжает держать весь мир в напряжении. Но считаем, что необходимо пересмотреть отношение к спортсменам, позаботиться об их психическом и физическом здоровье, принимая во внимание их потребности», — говорится в сообщении.

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