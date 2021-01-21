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Пелья — о «карантине для топов»: балкон у Джоковича больше, чем моя комната

Пелья — о «карантине для топов»: балкон у Джоковича больше, чем моя комната
Теннис / Australian Open 2021 0
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Аргентинский теннисист Гидо Пелья высказался об условиях карантина для игроков в Мельбурне (Австралия).

«Балкон у Джоковича больше, чем моя комната. Но он хотя бы что-то сказал и попытался сделать. Удивлён молчанием Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Они тоже в Аделаиде, а мы — в Мельбурне.

Организаторы ясно дали понять: их интересуют только те три игрока, которые проводят отдельный карантин в Аделаиде… Зачем вы привезли нас на турнир? Я бы сделал мероприятие только с ними, и вуаля.

Пандемия продолжается, и я отдаю приоритет деньгам. Играю за деньги, это моя работа. Если бы у меня было другое финансовое положение и я мог, как Иснер или Федерер, остаться с семьёй, то точно не приехал бы сюда играть», — приводит слова Пельи журналист Бен Ротенберг на своей странице в «Твиттере».

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